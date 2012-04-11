Власенко вважає, що суд над Тимошенко має відбуватися за старим Кодексом

Харків. 11 квітня. УНІАН. Суд із обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у рамках кримінальної справи про порушення у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» повинен відбуватися за старим Кримінально-процесуальним кодексом.

Про це в інтерв’ю кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

Він підкреслив, що на сьогодні новий Кримінально-процесуальний кодекс України не прийнятий та не набув чинності.

«Кодекс не прийнятий. Навіть, якщо б він був прийнятий, він не набув чинності. Наскільки я пам’ятаю, перехідні положення цього кодексу, там зазначено таким чином, що все слідство, яке велося до прийняття кодексу, воно продовжує здійснюватися за кодексом 60-го року. Все що передали до суду за кодексом 60-го року має розглядатися за кодексом 60-го року. У цій справ для Юлії Володимирівни я загроз не бачу», - сказав С.Власенко.

Однак, на думку захисника, багато положень нового КПК менш демократичні, ніж ті, які діють зараз. «Цей Кримінально-процесуальний кодекс, який зараз проштовхують, він у багатьох питаннях значно більш недемократичний, ніж кодекс 60-го року. Для мене є абсолютно очевидним, що цей кодекс проштовхується для того, щоб завершити формування в Україні поліцейської держави, в якій жодна людина не зможе належним чином захистити свої права», - наголосив С.Власенко.

Зокрема, він відзначив передбачену в проекті нового КПК можливість обмеження кола осіб, які можуть бути захисниками, відсутність окремого розділу, який унормовує права захисника, дозвіл на відеофіксацію зустрічі захисника із підзахисним та можливість проведення досудового слідства без винесення постанови про порушення кримінальної справи.

«Про що говорити, якщо в цьому кодексі дозволено фіксувати на відео зустрічі захисника із підзахисним, якщо вони відбуваються, припустимо, в слідчому ізоляторі. Це недозволено в жодній країні світу, бо це засадничий принцип – принцип конфіденційності у взаєминах. При цьому в нормі кодексу ієзуїтськи написано, що не можна робити аудіозапису того, про що говорять захисник і підзахисний. Мої колеги-юристи із демократичних країн почали всі посміхатися і говорити, що в нас дуже подорожчають перекладачі, які по устах перекладають. Я вже не кажу про такі речі, як можливість проведення досудового слідства без винесення постанови про порушення кримінальної справи. Людина може навіть не знати, що до неї порушена кримінальна справа, що до неї провадяться якісь слідчі дії, і це все буде доказом у судах. Це остаточна крапка у формуванні в Україні поліцейської держави», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 квітня, Верховна Рада до 23.30 розглядала в другому читанні проект КПК. Було розглянула лише 47 із 614 його статей.

29 березня прокуратура Харківської області направила до Київського районного суду Харкова кримінальну справу про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України», порушену стосовно Ю.Тимошенко. Дату попереднього слухання справи про ЄЕСУ призначене на 19 квітня. Ю.Тимошенко у справі ЄЕСУ судитиме 36-річний харківський суддя Костянтин Садовський.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області завершив розслідування справи екс-прем`єра України Ю.Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.