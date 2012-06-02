До Харкова прибув німецький невпопатолог Хармс

14:21, 02 червня 2012
Харьків
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Вже сьогодні відвідає Тимошенко

Лутц Хармс намецькийй лікар клініка Шаріте

Харків. 2 червня. УНІАН. Сьогодні до Харкова прибув лікар берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

Як повідомляє сайт Державної пенітенціарної служби (ДПтС) України, німецький невропатолог має продовжити курс реабілітації ув’язненої екс-прем’єр-міністра України Юліє Тимошенко в Центальній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

За інформацією ТСН, Л.Хармс має намір пробути у Харкові до п`ятниці, 8 червня. Він зазначив, що встиг обговорити курс лікування екс-прем`єра з доктором Аннет Райсхауер.

«В принципі, є маленький прогрес. Але у нас була ситуація у зв`язку зі смертю її свекра, і ситуація трохи відкотилася назадЙ, - сказав Л.Хармс.

Він повідомив, що доктор А.Райсхауер трохи перебудувала терапію пацієнтки.

«Пані Райсхауер перебудувала трошки терапію з пасивної у більш активну рухливу площину, і вона (Тимошенко) це добре переносить», - сказав Л.Хармс.

Він повідомив, що має намір відвідати свою пацієнтку сьогодні, 2 червня.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». Першим лікуючим лікарем Ю.Тимошенко був лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс. 21 травня його замінила також лікар клініки «Шаріте» Анетт Райсхауер. Вона займалася лікуванням Ю.Тимошенко до 27 травня.

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