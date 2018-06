На стадіоні «Металіст» європарламентарії закликали звільнити політв’язнів - Spiegel

Київ. 14 червня. УНІАН. Німецькі європарламентарі Ребека Хармс і Вернер Шульц, а також 50 інших активістів, які були присутні на вчорашньому матчі Німеччина - Нідерланди у Харкові, принесли з собою плакати з написами «Release all political prisoners» (Звільніть усіх політичних в’язнів) та «Fairplay in football and politics» (Чесна гра у футболі та політиці).

Про це повідомляє «Тиждень» з посиланням на Der Spiegel.

«Ми розглядаємо нашу плакатну кампанію як заклик до всіх демократів підтримати нас», - заявила Р.Хармс агентству Dapd.

За словами В.Шульца, зустріч з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко мала на меті привернути увагу європейської громадськості до проблеми.

«Ми не хочемо відводити погляд. Ми хочемо підтримати людей, які допомогли привести Чемпіонат Європи в Україну, а зараз сидять у в’язниці, тоді як інші гріються у променях чемпіонату», - сказав В.Шульц.

«Президент Віктор Янукович запропонував брудні оборудки, за яких він би звільнив Тимошенко, якщо Україна отримає перспективу вступу в ЄС. Тимошенко таким чином зробили б заручником», - додав він.

Р.Хармс і В.Шульц 13 червня мали відвідати Ю.Тимошенко у харківській лікарні. Проте, через удари блискавки їхній літак повернувся до Франкфурта, і вони прибули до Харкова запізно.