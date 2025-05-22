Ватикан і Папа Лев XIV останніми тижнями ясно дали зрозуміти, що перебувають на боці президента України Володимира Зеленського.

Новий Папа Римський Лев XIV пропонує свою підтримку зусиллям з досягнення миру в Україні, але чи має він способи вплинути на ситуацію та що конкретно він може зробити, щоб допомогти у завершенні війни, аналізує видання Tagesschau.

Як нагадує видання, уже в перших словах Лева XIV після його обрання Папою Римським основна увага приділялася миру. Водночас він схоже хоче уникнути реакції, з якою зіткнувся його попередник Франциск. Попередній Папа зазнав різкої критики за свій заклик до України "проявити мужність для мирних переговорів" і "підняти білий прапор".

Підтримка Зеленського

Як зазначає видання, Ватикан і Папа Лев XIV останніми тижнями ясно дали зрозуміти, що перебувають на боці президента України Володимира Зеленського.

Відео дня

Так, у кулуарах похорону Папи Франциска наприкінці квітня Ватикан організував бесіду між Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Ба більше, Папа Римський Лев XIV минулої неділі, невдовзі після своєї інавгурації, знайшов час, щоб поговорити із Зеленським на особистій аудієнції. Під час самої інавгурації Папа Римський відкрито розкритикував війну в Україні, а також конфлікти в Газі та М'янмі.

Міст до США

Ватикан також може взяти на себе посередницьку роль між Україною та США, і громадянство нового Папи має тут велике значення. Роберт Прево (колишнє ім'я Папи Лева XIV) є першим Папою Римським, народженим у США, і він має прямий зв'язок з урядом США. Це завдання може полегшити і той факт, що держсекретар США Марко Рубіо і віце-президент Венс є католиками.

Дипломатична гімнастика

Водночас Ватикан неодноразово наголошував, що він хоче відігравати суворо нейтральну роль, виступаючи як посередник. А Папа Лев XIV також ясно давав зрозуміти, що не хоче провокувати конфлікти з іншими гілками християнства, не хоче провокувати конфлікти з іншими гілками християнства, зокрема й з Російською православною церквою, яка підтримує війну РФ проти України.

Досвід Ватикану як посередника миру

Одним із таких прикладів є угода, за якою Чилі та Аргентина 1984 року за посередництва Ватикану врегулювали давні прикордонні суперечки. Однак Святий Престол також брав участь у кількох мирних переговорах, які не увінчалися успіхом, це стосується Першої світової війни і війни у В'єтнамі.

Згідно з нещодавніми заявами Ватикану і Папи Лева XIV, наразі питання не в тому, щоб понтифік сам брав участь у дискусіях про майбутнє України. Швидше, йдеться про те, що Ватикан пропонує себе як місце для переговорів.

Ватикан і війна в Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що Папа Римський Лев XIV підтвердив свою готовність провести у Ватикані наступний раунд переговорів, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною.

Пізніше видання WSJ повідомило, що новий раунд переговорів між Україною і США, як очікується, відбудеться у Ватикані в середині червня. Президент США Дональд Трамп відправить на переговори держсекретаря Марко Рубіо і спеціального посланника Кіта Келлога.

Вас також можуть зацікавити новини: