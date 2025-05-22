У певний момент гра просто стала занадто великою, згадують у CD Projekt RED.

На честь десятиріччя The Witcher 3 команда CD Projekt RED продовжує згадувати цікаві історії про розробку гри та її ранні версії. Виявляється, і до того велика гра могла бути ще більшою, пише PC Gamer.

На ранніх етапах розробки ігровий світ був практично порожнім – за винятком квестів, у ньому майже не було контенту. Це не влаштувало керівництво студії, і було ухвалено рішення "оживити" мапу і наповнити її точками інтересу – знаменитими "питаннями".

Але незабаром виникла інша проблема: гра стала занадто великою. Тоді студія прийняла важке рішення – частину сюжетних ліній довелося вирізати. Однією з "жертв" стала квестова лінія, під час якої Геральт приєднується до Дикого Полювання як шпигун, щоб зрозуміти суть і мотиви потойбічних вершників. На жаль, що з цього могло вийти, геймери вже ніколи не дізнаються.

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Також розробники згадують, що хотіли набагато більше пов'язати "Дике полювання" з другою частиною, а ще не планували від самого початку додавати Гвінта до проєкту, але придумали правила для нього всього за три дні.

Нагадаємо, оригінальний реліз "Відьмак 3: Дике Полювання" відбувся 19 травня 2015 року на Xbox One, PlayStation 4 і ПК. Зараз повне видання гри з усіма доповненнями можна купити за 229 грн. Акція діятиме до 25 травня.

Трейлер до 10-річчя "Відьмака 3: Дикого полювання"

Нагадаємо, минулого року "Відьмак 3" отримав редактор, що дає змогу створювати новий контент, по суті давши "народним умільцям" безмежну свободу. Також CD Projekt RED провела конкурс серед шанувальників, вибравши найкращі сюжетні модифікації.

Що стосується The Witcher 4, то у гри поки немає ні дати виходу, ні релізного вікна. Майже напевно раніше 2027 року її чекати не варто. CD Projekt обіцяє зробити гру масштабнішою, ніж Cyberpunk 2077 і третій "Відьмак".

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