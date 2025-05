Справу розглядали сьогодні.

У четвер, 22 травня, Конституційний суд Румунії розглянув заяву лідера ультраправої партії "Alliance for the Union of Romanians" Джордже Сіміона про визнання результатів президентських виборів недійсними.

Як повідомляє управління інформації та зв'язків із засобами масової інформації Конституційного суду країни, після обговорення він одноголосно відхилив заяву про скасування виборів як необґрунтовану. Рішення є остаточним, його мають довести до відома Центральної виборчої комісії:

"Аргументація Конституційного суду буде викладена в рішенні, яке буде опубліковане в Офіційному віснику Румунії".

Сіміон вже відреагував на це рішення у мікроблозі X, написавши наступне: "Конституційний суд продовжив державний переворот, відхиливши наше звернення. Нам залишається тільки одне - продовжувати боротьбу!".

Вибори президента Румунії

Нагадаємо, на президентських виборах отримав перемогу проєвропейський кандидат, мер Бухареста Нікушор Дан.

Ультраправий націоналіст Сіміон програв із результатом 46,4%, однак відмовився визнавати поразку. Політик звернувся до Конституційного суду з вимогою оскаржити результати через зовнішнє втручання.

В день виборів співзасновник Telegram Павєл Дуров несподівано заявив, що французькі спецслужби нібито просили його "заглушити консервативні голоси" на своїй платформі.

Бізнесмен не надав жодних доказів цих звинувачень, а у Парижі відповіли, що такі заяви лише відволікають увагу він справжніх спроб вплинути на результати виборів в країні.

