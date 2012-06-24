Тхір Фред ставить сьогодні на Італію

Харків. 24 червня. УНІАН. Тхір Фред у фан-зоні на майдані Свободи у Харкові зробив передбачення щодо результату матчу Італія - Англія, який відбудеться сьогодні у Києві.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Перед Фредом, як завжди, поставили дві миски з їжею та прапорцями країн, які беруть участь в останньому матчі чвертьфіналу. Вибір тхора припав на збірну Італії.

Як повідомляв УНІАН, у попередніх своїх прогнозах, зроблених перед матчами-чвертьфіналами 21, 22 та 23 червня, пухнастий звірок з Харківського зоопарку «навіщував» перемогу збірним Португалії, Німеччини та Іспанії над командами Чехії, Греції та Франції, що й справдилося.