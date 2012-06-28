Конституція має відповідати реаліям часу - Бережна

Харків. 28 червня. УНІАН. Конституція, як основний закон держави, в першу чергу повинна відповідати реаліям часу.

Про це заявила народний депутат України Ірина Бережна з нагоди Дня Конституції, який відзначається сьогодні.

«Дискусії про те, що редакція Конституції України 1996 року недосконала тривають з дня її ухвалення, - сказала нардеп. - Заклик переглянути Основний закон держави звучить з вуст усіх політичних сил. І сьогоднішній день, День Конституції України, може бути лише приводом, щоб підійти до поліпшення Основного закону фундаментально і зважено».

«Дуже важливо, - зазначила І.Бережна, - що влада не тільки розуміє важливість цього питання для суспільства і для побудови держави, але й працює над його вирішенням. З метою розробки законопроекту про внесення змін до Конституції створений спеціальний орган - Конституційна асамблея, яка покликана виписати Основний закон так, щоб він відповідав реаліям часу. Досвід юристів-правознавців, фахівців з конституційного права, політичних діячів і поважаних експертів, що увійшли до Конституційної асамблеї, вірю, в цьому допоможе».

Довідка УНІАН. До Конституційної Асамблеї увійшли 15 науковців з Харкова.