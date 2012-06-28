Італія перемогла Німеччину у півфіналі Євро-2012

Харків. 28 червня. УНІАН. Збірна Італії виграла у півфіналі Євро-2012 у збірної Німеччини з рахунком 2:1 і вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Протягом гри італійці домінували на полі. Два голи після блискавичних комбінацій забив Балотеллі (20, 36).

Німеччина активно провела кінцівку гри і в доданий час змогла відквитати один м’яч - гол з пенальті забив Озил.

Таким чином, 1 липня на НСК Олімпійський у Києві вийдуть збірні Іспанії та Італії.