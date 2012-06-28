Італія перемогла Німеччину у півфіналі Євро-2012
23:39, 28 червня 2012Харьків
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Фінал з іспанцями 1 липня у Києві
Харків. 28 червня. УНІАН. Збірна Італії виграла у півфіналі Євро-2012 у збірної Німеччини з рахунком 2:1 і вийшла до фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Протягом гри італійці домінували на полі. Два голи після блискавичних комбінацій забив Балотеллі (20, 36).
Німеччина активно провела кінцівку гри і в доданий час змогла відквитати один м’яч - гол з пенальті забив Озил.
Таким чином, 1 липня на НСК Олімпійський у Києві вийдуть збірні Іспанії та Італії.
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