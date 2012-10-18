На Харківщині - новий керівник обласної фінансової інспекції

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Сьогодні відбулося представлення нового керівника обласної фінансової інспекції Харківської області Станіслава Косінова.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, представляв нового керівника голова Державної фінансової інспекції України Петро Андрєєв.

Він подякував колишньому керівнику обласної фінансової інспекції Анатолію Андрійовичу Козині за сумлінну роботу на цій посаді. Говорячи про нового керівника обласної фінансової інспекції, Петро Андрєєв сказав, що у нього є досвід роботи і в Верховній Раді, і керівником Рахункової палати.

«Фінансова інспекція повинна бути опорою для реалізації всіх програм і завдань місцевих органів влади. Тільки в командній роботі можна досягти результатів. Та робота, яка була проведена в Харківській області, якраз говорить про те, що створення команди і певного результату було досягнуто. Упевнений, що досвід нового керівника дасть можливість застосувати та ініціювати нові форми і методи роботи Харківської фінансової інспекції. Я не сумніваюся в тому, що та стабільність у роботі, яка була досягнута, з новими формами і методами роботи, дозволить Харківській фінансовій інспекції стати кращою в Україні», - сказав П.Андрєєв.

Також він зазначив, що в країні реалізується адміністративна реформа, в тому числі і фінансової інспекції.

«Ми сьогодні відійшли від стандартів радянського часу і все більше переходимо на європейську систему. Головне завдання - випередження фінансових порушень та зменшення кількості ревізій», - зазначив голова Держфінінспекції України.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, у свою чергу, побажав обласній фінансовій інспекції і надалі йти впевненим курсом для того, щоб вирішувати найскладніші завдання. Він також зазначив, що з моменту, коли Президент України поставив завдання дуже багато чого змінити в країні, провести реформу, ці зміни торкнулися й роботи обласної фінінспекції.

«Раніше КРУ було в руках політиків і було елементом політичної гри. За два з половиною роки обласна фінансова інспекція жодного разу не згадувалася як така, що брала участь у політичних конфліктах або виконувала функції, які їй не властиві. Анатолій Козина згуртував навколо себе команду і створив механізм, при яких будь-яке завдання було йому до снаги», - сказав М.Добкін.

Також губернатор підкреслив, що в області не буває випадкових призначень, призначають тільки тих, хто знає свою роботу і вміло її виконує, зазначається у повідомленні.

Фото прес-служби ХОДА