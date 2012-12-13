Власенко заявляє, що юрфірму Skadden підкупили

Харків. 13 грудня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко сумнівається в об’єктивності міжнародної юридичної фірми «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» (надалі Skadden – УНІАН), яка не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єра.

Про це в коментарі УНІАН сказав сам С.Власенко.

Він припустив, що частину грошей за свою роботу юристи Skadden отримали «з боку». За словами захисника, година роботи юриста-партнера Skadden коштує 750 доларів, година роботи юриста-помічника – 400 доларів. С.Власенко наголосив, що, за офіційною відповіддю Міністерства юстиції України, уряд сплатив за роботу фірми 96 тис грн. (близько 12 тис дол.), «хоча насправді послуги партнерів цієї фірми коштують мільйони».

«Над справою працювали, як мінімум, два партнери постійно і два або три юристи-помічники. Тобто два партнери та два помічники – це 2300 доларів на годину. Один переліт цієї команди з Вашингтона в Київ та назад коштує понад 15 тис доларів, а в угоді було написано 12 тис доларів, і ми нічого не покриваємо. У мене є офіційний кошторис із Мін’юсту. А ще проживання, вони жили тут тижнями. У нас що, американська компанія спонсорує український уряд? Це означає, що хтось їм цю різницю оплачував «з боку». Це вже ставить під сумнів їхню неупередженість у цьому звіті», - сказав захисник.

На думку С.Власенка, юристи міжнародної юрфірми, незважаючи на оплату «з боку», все ж відзначили незаконність арешту Ю.Тимошенко та виявили порушення базових стандартів судочинства.

«Єдине питання, яке я ставлю, від кого отримало «ліву» оплату фірма Skadden. Але навіть вони вимушені були визнати, що Юлію Володимирівну арештували незаконно, що суд над нею проходив із порушенням усіх базових стандартів судочинства, але при цьому вони політики там не побачили, тому що вони побоялися відповісти на просте питання – чому це все відбувалося і чому вищі суди не побачили в цьому порушення», - сказав С.Власенко.

Він висловив здивування з приводу того, що юристи, відзначивши порушення, утрималися від висновку, що стало їх причиною.

«Вони чомусь вирішили написати, що вони не побачили в цьому політики. Такі масові порушення, які вони самі ж зафіксували, але політики немає! Мабуть вони були змушені зробити такий висновок, по-перше, тому, що їхнім клієнтом виступала Україна і вони не могли сказати по-іншому», - наголосив С.Власенко.

Захисник також зауважив, що звіт юрфірми Skadden не матиме для України ніяких юридичних наслідків. «Уряд найняв юристів, щоб його відіпрали в хімчистці, але навіть ці юристи не змогли їх відіпрати в хімчистці», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко у жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Прибічники Ю.Тимошенко звинувачують нинішню владу на чолі з Президентом Віктором Януковичем у політичній умотивованості справи Ю.Тимошенко, пояснюючи це тим, що Ю.Тимошенко є основним політичним супротивником В.Януковича та загрозою для нього на майбутніх президентських виборах 2015 року. Цю точку зору поділяють багато експертів, ключових міжнародних організацій, уряди багатьох європейських країн, США та інших, вимагаючи звільнення Ю.Тимошенко з-за ґрат.

Утім, за інформацією прес-служби Міністерства юстиції України, провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку Ю.Тимошенко.