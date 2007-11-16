У Харкові діятиме Почесне консульство Словенії

Харків. 16 листопада. УНІАН. У Харкові відкривається Почесне консульство Республіки Словенія.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією, розміщеною на сайті Харківської облдержадміністрації, урочисте відкриття Почесного консульства відбудеться 19 листопада.

Консульство, яке очолює Анатолій БОНДАРЕНКО, працюватиме за адресою майдан Свободи, 8 (другий поверх).

У церемонії відкриття візьме участь голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні пан Прімож ШЕЛІГО, генеральний директор зовнішньоекономічних зв’язків Міністерства економіки Республіки Словенія пані Сабіна КОЛЕША, а також представники бізнес-кіл Словенії.

20 листопада о 10.30 відбудеться бізнес-форум за участю представників провідних підприємств Харківщини і Словенії. Форум пройде у конференц-залі готелю «Харків» (майдан Свободи,7).