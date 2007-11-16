Харків. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові призупинена робота 3 будівництв.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, це стало наслідком роботи комісії з санітарного стану та благоустрою, яка сьогодні здійснила рейд по деяких будівельних об`єктах міста.

Призупинено роботу на буд майданчику по вул. 2 П`ятирічки, 25 А, де зводиться 9-поверховий будинок під соціальне житло. Претензії комісії: в 20-метровій зоні лежать обрізки гілля, не вивозиться сміття, а також не працює майданчик для миття і очищення коліс. Як з`ясувалося пізніше, він був перенесений з одного місця на інше, де поки не функціонує, і ці зміни не погоджені з ДАБК.

За вивезення ґрунту з території будівництва органи ДАІ склали адміністративний протокол, а за бруд у 20-метровій зоні відповідальності, згідно з правилами благоустрою, адміністративний штраф наклала міська СЭС. В цілому ж комісія призупинила будівельні роботи на 3 дні до усунення всіх порушень.

Такий же був вердикт комісії і по другому об`єкту, де проводиться реконструкція гуртожитку під житловий будинок з надбудовою 6-го поверху по вул. Миру, 66, термін здачі якого - кінець грудня цього року. Тут, крім адміпротоколів ДАІ і санслужби, також додався і протокол органів МНС за порушення правил пожежної безпеки.

Останнім об`єктом сьогоднішнього рейду був будмайданчик біля станції метро «Пролетарська», на якій зводиться торговий центр. По цьому об`єкту ще 6 листопада закінчився термін дозволу на ведення будівельних робіт. Поки не будуть усунені всі зауваження, а це і скупчення сміття, і відсутність частини огорожі, - дозвіл на продовження термінів будівництва виданий не буде, повідомили у прес-службі.