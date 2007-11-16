У міській галереї відкрилася фотовиставка

Харків. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні в Харківській міській художній галереї відкрилася фотовиставка «Первополосні кадри».

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, в експозиції виставки близько 70 робіт – ексклюзивні кадри, кращі репортажні фотографії української редакції «Коммерсантъ», які розміщувалися на сторінках газети за останні два роки.

На знімках - політики, представники бізнес–еліти, діячі культури і мистецтва, шоу-бізнесу, видатні спортсмени.

Харків став шостим містом в Україні (після Києва, Донецька, Одеси, Дніпропетровська та Львова), де експонується ця виставка.

В рамках проекту для фотографів харківських ЗМІ директор фотослужби «Коммерсантъ» (Україна) Юрій Нестеров провів майстер-клас «Ілюстрація подій в щоденних ЗМІ».

Виставка триватиме до 22 листопада.