«Roland Berger»: курс – на Харків

Харків. 16 листопада. УНІАН. Німецька компанія «Roland Berger Strategy Consultants» має серйозні наміри щодо співпраці з Харківщиною.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав під час зустрічі з заступником губернатора Сергієм СТОРОЖЕНКОМ керуючий партнер німецької консалтингової компанії «Roland Berger Strategy Consultants» по Росії Уве КУМ.

За його словами, розпочати співпрацю можна було б з підготовки до проведення у Харкові Євро-2012.

Уве КУМ зазначив, що компанія «Roland Berger» готувала минулорічний Чемпіонат світу з футболу в Німеччині, тому в неї вже є досвід подібної роботи. Крім того, на українському ринку компанія співпрацювала з «ХТЗ», «Запоріжсталлю» та іншими компаніями.

Сторони домовилися, що найближчим часом будуть більш предметно обговорювати подальшу співпрацю. Для початку, Уве КУМ запропонував провести на Харківщині майстер-класи для працівників сфери послуг, а також підготувати презентацію Харківщини, її можливостей.

Начальник головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції Віктор КОВАЛЕНКО запропонував Уве КУМУ, який закінчив Харківський інженерно-технічний інститут, взяти участь у Міжнародному форумі випускників вузів Харківщини, який пройде на початку наступного року.