Інтерпол встановив “гарячу” тел. лінію
17:51, 16 листопада 2007Харьків
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Для тих, хто став жертвою торгівлі людьми
Київ. 16 листопада. УНІАН. З метою оперативного реагування на заяви громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми або потрапили у небезпеку за кордоном, у Робочому апараті НЦБ Інтерполу встановлено “гарячу” телефонну лінію.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, «гаряча лінія» за номером 38-044-254-98-36 працюватиме цілодобово.
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