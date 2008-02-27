Стронова: нинішня влада не зможе ефективно керувати метрополітеном

Харків. 27 лютого. УНІАН. Фракція БЮТ у Харківській міськраді виступає категорично проти передачі Державного підприємства «Харківський метрополітен» у комунальну власність.

Про це заявила член фракції БЮТ, голова організації «Громадська міська рада» Олена СТРОНОВА, коментуючи порядок денний сесії міськради, яка планує обговорити 27 лютого питання про надання згоди на прийняття до комунальної власності Харкова ДП «Харківський метрополітен».

«Фракція БЮТ категорично проти передачі метрополітену в комунальну власність. І в цьому немає ніякого політичного підтексту, мовляв, ми проти тому, що більшість у сесійній залі «за». Це стратегічне підприємство, і зміна його форми власності, якщо вона й можлива, має протікати без будь-яких втрат для держави, максимально прозоро, чого, на жаль, ми не спостерігаємо сьогодні», - сказала О.СТРОНОВА.

«Метрополітен, якщо говорити серйозно, - зазначила вона, - це так зване планово-збиткове підприємство. Воно відноситься до першої категорії, тобто до підприємств максимальної затратності, і той, хто хоче ним керувати, має усвідомлювати, за яку справу береться, бо розвалити – багато розуму не треба».

Це підприємство, зазначила О.СТРОНОВА «потребує постійних дотацій на експлуатацію та капітальне будівництво, а це величезні суми, що й змусило, зокрема, «Укрзалізницю» відмовилася від керівництва метрополітенами, бо навіть такий гігант, як «Укрзалізниця», зрозумів, що не потягне, а ми хочемо повісити це на міський бюджет». Досить сказати, відмітила депутат, що лише такі найбільші статті витрат, як заміна рухомого складу та перевезення пільговиків, загалом становлять для Харківського метрополітену понад 500 млн. грн. з державного бюджету на рік.

У той же час, на думку О.СТРОНОВОЇ, «керівництво міста, борючись за метрополітен, прагне оперувати фінансовими потоками, питаннями землі, а безпеку, всю важку роботу з реального управління хоче залишити за Мінтрансом». «Підприємства метрополітену, - сказала вона, - залишаються залежними від субвенцій та фінансової підтримки Міністерства транспорту. А економіка міста сьогодні є неефективною, і ми знаємо, скільки воно бере сьогодні позичок та субвенцій. Тобто надійних стабільних самостійних доходів, які б були достатніми для утримання метро, сьогодні місто фактично не має».

В цій ситуації, зазначила О.СТРОНОВА, представники опозиції висловлюються за те, щоб метрополітен очолив ефективний менеджер, який би вивів підприємство з кризового стану, «уберіг його від корупції, розвалу та розкрадання».