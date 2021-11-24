У поліції нагадали про необхідність заміни шин.

У Києві за вечір сталося понад 25 дорожньо-транспортних пригод.

Про це на сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

За його словами, з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

Патрульні поліцейські оформлюють адмінматеріали на порушників та відновлюють рух транспорту.

"Цікаво, а ви змінили шини на зимові? Дякую завбачливим водіям, які це вже зробили та безпечно дісталися увечері додому Однак, не всі такі відповідальні, що добре підтверджує кількість викликів про ДТП", - йдеться у повідомленні.

Сніг у Києві

23 листопада у Києві пройшов перший снігопад. Карта заторів столиці з перших хвилин опадів "почервоніла", а ціни на таксі істотно підскочили.

За даними КМДА, на дороги столиці виїхали 173 одиниці техніки, щоб обробити проїжджу частину та тротуари протиожеледними засобами.

Автор: Людмила Жерновська