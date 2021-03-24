Підозрюваним призначили заставу загалом більш ніж у 650 млн грн.

Двох киян, підозрюваних в участі в міжнародній шахрайській схемі, взято під варту з альтернативою внесення застави у понад 650 млн грн - більше ніж по 325 млн грн кожному.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

«Повідомлено про підозру двом учасникам злочинної організації за фактами міжнародної шахрайської схеми та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Підозрюваним вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 325 млн грн кожному», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували збитки на суму 9 млн євро. Більшість потерпілих – громадяни Німеччини, Австрії та інших європейських країн.

За даними слідства, організована група громадян України та інших країн упродовж 2017-2020 років за розробленою схемою обкрадала людей під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси. Сайти нібито дозволяли отримувати прибуток через проведення операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів.

«Інвесторів вводили в оману, імітуючи через програмний інтерфейс сайтів угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів. При подачі заявок на виведення прибутку у готівку до вкладників телефонували працівники шахрайських кол-центрів як представники торговельних платформ та вимагали внесення збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку – додатково 15% від суми отриманих коштів», – встановили правоохоронці.

Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а кошти з них організатори шахрайської схеми забирали собі.

Слідчі встановили, що один із підозрюваних киян відповідальний за створення юрособи з надання послуг у сфері інформаційних технологій на території України, а також за оплату діяльності учасників злочинної організації та оренду серверів, телефонії, обладнання, перерахунок коштів на рахунки підконтрольних підприємств.

Читайте такожВ Україні шахраї через фінансову піраміду ошукали понад 55 тисяч вкладників, збитки мільйонні (фото, відео)Другий чоловік займався пошуком людей, які за грошову винагороду надавали свої персональні дані для створення юридичних осіб як на території України, так і за її межами, відкривали рахунки в банківських установах, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих громадян, а також управляв діяльністю цих підприємств та їх рахунками.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили документи та три автомобілі. У грудні 2020 року вже було арештовано майно фігурантів загальною вартістю близько 50 млн євро. Зокрема, у затриманих вилучили вісім автомобілів еліт-класу.

Правоохоронці встановлюють також інших осіб, причетних до шахрайської схеми.

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Автор: Світлана Закелова