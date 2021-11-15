Медики констатували його смерть.

У Києві водієві служби таксі Uber стало погано за кермом, після чого його автомобіль врізався в дерево.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

Інцидент стався на вулиці Олени Теліги.

Пасажирка автомобіля розповіла, що викликала таксі служби Uber. В ході поїздки водієві Kia стало погано, він втратив свідомість.

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Після ДТП дівчина викликала бригаду швидкої медичної допомоги, але медики лише констатували смерть чоловіка.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці повинні будуть з'ясувати всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше повідомлялося, що в Києві на бульварі Дружби Народів зіткнулися відразу дев'ять машин.

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Автор: Людмила Жерновська