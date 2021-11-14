Аварія сталася на бульварі Дружби Народів.

В Києва сталася масштабна ДТП. На бульварі Дружби Народів зіткнулися одразу дев'ять машин. "Паровозик" з авто, які потрапили в аварію, сильно здивував водіїв, які їхали повз.

Відео з масштабною ДТП з'явилося в Telegram-каналі "Всевидюче око".

Повідомляється, що аварія сталася сьогодні, 14 Листопада. Користувачі жартують, що автомобілісти влаштували ДТП в стилі "Форсажу". Машини, що зіткнулися, також називають"київським паровозиком".

На відео можна помітити, що всі машини, які потрапили в ДТП, нібито піддалися ланцюгової реакції. Можливо, одне з авто невдало загальмувало, через що водії транспортних засобів, які знаходилися ззаду, просто не встигли зреагувати.

Читайте такожМоторошна ДТП у Харкові "під метадоном": винуватцю аварії призначили заставу (фото)Очевидці аварії пишуть в коментарях, що в інциденті обійшлося без жертв і постраждалих. Однак що саме стало причиною масштабної ДТП і хто винен у тому, що трапилося - поки що не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одеській області авто поліції виїхало на зустрічку, через що сталася серйозна ДТП. Серед постраждалих є діти, аварія потрапила на відео.

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Автор: Поліна Кузенко