У Львові запровадять нову систему знезараження питної води

Львів. 8 лютого. УНІАН. Цього року на насосній станції «Сокільники» будуть запроваджувати нову систему знезараження води. Замість звичного хлору використовуватимуть гіпохлорит натрію. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

На станції знаходиться хлораторна для знезараження питної води з добовим використанням рідкого хлору – 60 кг. Згідно ПБХ-93 на розхідному складі хору знаходиться 15-ти денний запас хлору. Зважаючи на будівництво євростадіону поблизу ВНС «Сокільники», розроблений проект заміни знезараження питної води хлором на безпечніший в експлуатації гіпохлорит натрію.

Аби переобладнати станцію потрібно 13,755 млн грн.

«Розраховуємо, що реалізувати такий проект нам вдасться за державні кошти з фінансування Євро-2012. Знезараження проводитиметься рідким хлором. Така система найбільш поширена в Україні. Тому хлораторна станції «Сокільники» буде реконструйована на електролізну, тобто, очищення буде проводитьсь з допомогою гіпохлориту натрію – звичайної кухонної солі. На базі цієї реконструйованої хлораторної ми будемо мати вузол, який буде готувати необхідний розчин для майбутнього переходу на гіпохлорування на решті насосних станцій», - зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

Фото Львівської міської ради