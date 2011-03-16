На Львівщині райцентр може залишитися без води

Львів. 16 березня. УНІАН. З 21 березня «Львівводоканал» може відключити водопостачання райцентру Городок на Львівщині. Заборгованість за послуги водопостачання – 2,5 млн.грн. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

«Зараз наше підприємство у дуже скрутній ситуації. Через постійне зростання вартості енергоносіїв витрати «Львівводоканалу» зростають щомісяця. У березні ми повинні оплатити енергетикам близько 9 млн.грн. за поточне споживання та 1,5 млн.грн. боргу за лютий. Аби вчасно розрахуватися з енергетиками, нам потрібно збирати 100% коштів за спожиту воду. Відтак, ми змушені жорстоко впливати на наших боржників. Адже якщо не відімкнемо ми, тоді відімкнуть нас. Городок є найбільшим нашим боржником, і, на жаль, ця проблема не вирішується», – зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Мирослав Заплатинський.

Нагадаємо, ВАТ «Львівобленерго» щомісяця надсилає попередження ЛМКП «Львівводоканал» про загрозу знеструмлення насосних станцій.

Критична ситуація на підприємстві склалася через постійне здорожчання вартості енергоносіїв.

З початку цього року ціни на електрику для «Львівводоканалу» вже змінювалися тричі, у січні – на 4,5%, у лютому на 5%, і у березні на 2,4%. Ймовірно, що наприкінці місяця «Львівводоканал» знову опиниться перед загрозою знеструмлення насосних станцій.

Відзначимо, що у Городку проживає 15 993 осіб.