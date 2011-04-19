Цимбалюк занепокоєний відшкодуванням ПДВ в області

Львів. 19 квітня. УНІАН. Сьогоднішня ситуація з відшкодування ПДВ у Львівській області викликає занепокоєння у частині дій відповідних державних служб щодо виконання зазначеного завдання. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради з питання відшкодування ПДВ в області.

Питання відшкодування податку на додану вартість, за словами Михайла Цимбалюка, є надзвичайно актуальним. Є рішення уряду про проведення відшкодування ПДВ в автоматичному режимі, що є основною запорукою підвищення експортного потенціалу економіки України, формування сприятливого клімату для залучення іноземних інвестицій.

Як повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації у Львівській області І. Кравчук, у 2011 році відшкодовано ПДВ в розмірі – 68,8 млн. грн.



Серед декларацій за лютий 2011 року у Львівській області із 177 платників, які заявили бюджетне відшкодування ПДВ, під автоматичне відшкодування попало лише 3 СГД, що становить 1,7% від всіх заявок.

Решта 177 платників не відповідають критеріям, які б надавали право на автоматичне відшкодування ПДВ. Проте, ці платники не втрачають права на відшкодування ПДВ у звичайному режимі.

Що стосується податкових декларацій з ПДВ за лютий 2011 року 16 платників у Львівській області не підпали під автоматичне відшкодування ПДВ через недосягнення ними рівня середньої зарплати.

Михайло Цимбалюк зауважив, що потрібно подавати інформацію підприємцям про умови, за яких їм будуть автоматично відшкодовувати ПДВ.