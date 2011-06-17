Ми повинні забезпечити дітям достойний відпочинок, - Цимбалюк

Львів. 17 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк у межах робочої поїздки у Сколівський район ознайомився із матеріально-технічною базою навчально-оздоровчого табору (бази відпочинку "Політехнік-2") в смт.Славсько.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк оглянув територію бази, їдальню, спальний корпус. База відпочинку вміщує 100 осіб і від сьогоднішнього дня розпочинається заїзд дітей.

Директор бази відпочинку Володимир Білоніг ознайомив голову ОДА із проектом будівництва нових корпусів їдальні та котельні, а також спортивного майданчика та розважального центру.

М.Цимбалюк відзначив: "Ми хочемо, щоб табір функціонував не тільки влітку, але і зимою, а основне завдання табору – щоб діти були здоровими і задоволеними. Ми повинні забезпечити дітям достойний відпочинок".

Голова ОДА також відвідав місце будівництва нової школи у с.Волосянка Сколівського району, де оглянув навчальні класи та побутові приміщення.

Школа розрахована на 250 дітей. Перша черга будівництва школи уже завершена на 90%, а на будівництво другої черги, згідно із проектом, може бути виділено із державного бюджету 4,7 млн гривень.

Михайло Цимбалюк наголосив на необхідності покращення якості робіт і прискорення темпів їх виконання.