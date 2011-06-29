Львів. 29 червня. УНІАН. З 29 червня до 1 липня голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк перебуває з робочою поїздкою у Брюсселі, Королівство Бельгія.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Програмою візиту передбачена зустріч делегації Львівської області з Президентом Комітету регіонів Євросоюзу М. Брессо та головою комісії у зовнішніх зносинах Л. Ван ден Бранде.

Крім того, М.Цимбалюк зустрінеться з губернатором провінції Західна Фландрія П. Брейне.

Також голова Львівської ОДА проведе презентацію «Львівська область – нові можливості та прекрасні традиції». Після цього відбудеться підписання Меморандуму про співпрацю між Львівською облдержадміністрацією та Бельгійсько-українською Торгово-промисловою палатою.

Крім того, програмою робочої поїздки передбачена зустріч М. Цимбалюка з керівником компанії “Bouwen & Milieu” Ф. Вотмансом.