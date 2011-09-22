Цимбалюк ознайомився із роботою Стоматологічного центру

Львів. 22 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк ознайомився із роботою структурного підрозділу Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – Стоматологічного центру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова ОДА зокрема ознайомився із фантомними класами, які для студентів є повними аналогами робочого місця. Михайло Цимбалюк побажав студентам ніколи не розчаровуватись у вибраній ними професії.

Під час спілкування із журналістами Михайло Цимбалюк наголосив, що сьогодні Стоматологічний центр – достойний заклад європейського типу, у якому створені усі умови для якісного навчання студентів.

«Хочу наголосити, що створення Університетської клініки є цілком реальним для втілення у життя проектом», - сказав Михайло Цимбалюк і додав, що за старий корпус поліклініки, який переданий навчальному закладу – соромно, адже для усіх громадян області та держави повинен бути рівний якісний кваліфікований доступ до надання та отримання медичних послуг.

Голова облдержадміністрації також наголосив, що медична галузь повинна переходити до якіснішої профілактики захворювань, у чому і полягає суть медичної реформи.