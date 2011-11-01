Україна підписала Конвенцію щодо протидії фальсифікації ліків

Львів. 1 листопада, УНІАН. Україна підписала Конвенцію Ради Європи щодо протидії фальсифікації лікарських засобів та аналогічних злочинів, що несуть загрозу суспільному здоров’ю (Конвенція Медікрім). Церемонія підписання відбулася 28 жовтня, в м. Москва.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів.

Від імені України документ підписав голова Державної служби України з лікарських засобів Олексій Соловйов.

До Конвенції також приєдналися Австрія, Ізраіль, Ісландія, Італія, Кіпр, Німеччина, Португалія, Росія, Фінляндія, Франція та Швейцарія. Документ вступить в дію після ратифікації п’ятьма країнами-підписантами.

Конвенція Медікрім є завершенням багаторічної роботи країн-членів Ради Європи зі створення міжнародного правового інструменту, спрямованого на протидію фальсифікації медичної продукції.

Підготовлена Радою Європи Конвенція Медікрім стала першою міжнародною угодою в галузі кримінального права, що зачіпає фальсифікацію медичної продукції і подібні злочини, які загрожують здоров'ю населення.

Як підкреслив голова Держлікслужби України, наша країна вже почала виконувати дану угоду – 8 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон, яким запроваджено кримінальну відповідальність, і вже з 1 листопада цей закон вступає у дію.