Чим жив Львів протягом 2011 року

В передчутті ЄВРО. Львів отримав новий стадіон-красень на 33 тис місць, на якому вже влітку 2012 року гратимуть збірні Португалії, Данії та Німеччини. Стадіон обслуговуватиме 700 стюардів. Завершується будівництво нового терміналу міжнародного аеропорту імені Короля Данила Галицького, який щорічно прийматиме понад 5 млн туристів.

Дороги. Ще 38 км нових доріг. Найпроблемніші торік Личаківська, Городоцька, Зелена, Шевченка отримали нове покриття. «Арену Львів» та вул. Стрийську відтепер сполучає нова дорога по вул Вернадського. 12 вулицям в центрі міста повернули автентичне бруковане покриття.

Велодоріжки. У Львові розвивають новий вид транспорту. Цьогоріч побудовано 12 км велодоріжок. Перші велошляхи з’явились на вул. Липинського, Шевченка та Вороного. Також облаштовано 39 велостійок.

Транспортні зміни. У Львові впроваджують нову транспортну схему. Відтак, вже запрацювало 5 нових радіальних маршрутів із 38-ми великими автобусами. Щовихідних у місті курсують нічні автобуси.

Доступніша допомога. В мікрорайоні Рясне-2 відкрили першу амбулаторію сімейної медицини. Відтепер 8 тис мешканцям не потрібно їздити у 3-тю лікарню на обстеження. 4 нові відділення та кабінети відкрили у лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука, у 2-ій поліклініці на В.Симоненка та у 4-ій поліклініці на пр. Ч. Калини. В дитячій лікарні на Орлика запрацювала реабілітаційно-ігрова кімната.

Дитячих садочків більше. У 6 відкритих цього року додаткових групах займається 160 дітей. Також у 50 школах та садочках проведено різного роду ремонти. Капітально відремонтовано 1 басейн, 20 дахів та 6 харчоблоків.

Львів пам’ятає своїх героїв. Щомісяця з бюджету міста воїни УПА отримують доплату до пенсій у розмірі 500 грн. Окрім того, матеріальні допомоги на загальну суму понад 11 млн грн від міста отримують малозабезпечені та ветерани війни.

Тепло. Завдяки функціонуванню двоставкового тарифу на теплопостачання, у Львові замінено понад 17 км теплових мереж, підготовлено 131 котельню та 147 ЦТП, ліквідовано 2 підвальні котельні.

Житлові новації. Львів запровадив нову практику – у будинках, де мешканці стовідсотково сплачують комунальні послуги, за кошти ЛКП на сходових клітках встановлюють енергоощадні вікна. Цього року вже понад 114 під’їздів отримали такі вікна. Також відремонтовано 1390 сходових кліток.

Історична подія. Після 65-річної перерви для віруючих відкрито найбільший храм міста – церкву Св. Петра і Павла (костел Єзуїтів). Його вмістимість – 5 тис осіб. Окрім Богослужінь, у церкві проводитимуть вечори класичної музики з відновленим старовинним органом.

Відновлені пам’ятки. Цьогоріч відновлено палац Любомирських, церкву Івана Хрестителя, Пророка Іллі, Різдва Пресвятої Богородиці, Петра і Павла. Відреставровано Колону Яна з Дуклі, 6 надгробків на Личаківському цвинтарі, фрески та вівтар «Голгофа» у Вірменській церкві. Спільно з німецькими фахівцями відреставровано 122 вікна та 27 брам.

Індустрія туризму. Цьогоріч Львів відвідало на 15% більше туристів, ніж торік. Понад 800 тис грн доходу в бюджет міста від туристичного податку. Відтепер турист приїжджає до Львова на довше - 3-4 дні і витрачає в середньому 400 євро. Цього року окрім традиційних (День Львова, Свято кави, Різдвяний та Великодній ярмарки), з’явилися нові свята – Alfa Jazz Fest, Свято вулиці Вірменської.

Відкриті для світу. Львів вперше з великими театрально-музичними дійствами поїхав в гості до інших міст. Понад 80 тис мешканців різних міст взяли участь у Днях Львова в Луганську, Одесі, Києві та Харкові. Окрім того, історична подія відбулась у серці християнського світу – Ватикані. На площі Святої Марти розмістили ялинку зі Львова. Щодня її мають змогу бачити Папа Римський та архієпископи.

Основні події року, що минає, підготувала для УНІАН прес-служба Львівської міської ради.