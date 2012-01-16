Львівський студент розробляє комп'ютерні ігри для дітей з ДЦП

Львів. 16 січня. УНІАН. Студент факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка 18-річний Богдан Качмар уже 4 роки розробляє комп`ютерні реабілітаційні ігри для дітей з ДЦП, які покращують моторику. Хлопець брав участь у конкурсі наукових розробок Intel-ISEF (США, Каліфорнія).

"Завжди хотів оживити робота. Тому в 9 класі пішов навчатися в Малій академії наук. Там уже побачив, як це робиться: до робота підмикаються сенсори, тому він може різні дії виконувати. Мій тато — лікар, працює у Міжнародній клініці відновлювального лікування. Тому він подав мені ідею розробити програму реабілітації дітей, хворих на ДЦП. Я сам не раз бачив, як ті діти розробляють рухи, захотілося, щоб їм було то легко. У 9 класі я зробив першу гру. Називалась вона "Песик". Це гра на розвиток динаміки, тренування рухів. Дитині одягається на руку маніпулятор. Залежно від того, як вона робить рух хапання пальцями, переміщається об`єкт на екрані. Якщо здорова людина одноманітно клацає мишкою чи крутить джойстиком, то щоб зіграти в цю гру, дитина з ДЦП має ворушити всіма м`язами долонь — одягає спеціальну рукавичку. Однак цю гру довелося вдосконалювати, щоб точно виміряти амплітуду рухів хворої дитини. Я мав точно вирахувати верхню і нижню точку можливого положення рук", - розповів Богдан.

У наступній грі — "Ракета" — хлопець передбачив, щоб дитина рухалась корпусом тіла.

"Просто так розробляти м`язи дитині нецікаво. А якщо вона керує якимось космічним кораблем на екрані, то це майже не потребує свідомих зусиль. Пишу програму: код, а малюночки підбираю. Пристрій передає до комп`ютера інформацію, наскільки нахилена дитина. І залежно від того, наскільки вона нахилена, корабель рухається вгору або вниз", - зазначив студент.

Зараз "Ракета" й "Песик" застосовуються у клініці відновлювальної медицини у Львові. Лікар слідкує, як дитина рухається, радить. Курс реабілітації іграми — 10-14 днів. Винахідник не збирається зупинятися.

"Зараз роблю гру з гонками. Поки не знаю, яка вийде, бо маю оптимізувати її для старих комп`ютерів, щоб діти могли грати не тільки в клініці. Попросту ті ігри глючать на них. Принцип гри: дитина нахиляється вліво чи вправо — машинка повертає відповідно. Тут уже більш складні рухи", - підкреслив програміст.

Богдан любить спілкуватися у скайпі і кататися на сноуборді.

"Мрію про те, щоб нічого не робити і мати багато грошей. Я собі найду заняття, якщо матиму гроші. Наприклад, куплю великий сноуборд крутий і поїду кудись, ну, поки що в Австрію. Або відпочивати на Гаваї. Якби мені зараз запропонували розробляти проекти і мати гроші, або відпочивати і мати гроші, я б однозначно вибрав відпочинок", - наголосив хлопець.

Gazeta.ua