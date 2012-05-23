Президент висловив співчуття у зв’язку зі смертю Бориса Возницького

Київ. 23 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю Героя України, члена Регіональної ради гуманітарного розвитку при Львівській ОДА, директора Львівської національної галереї мистецтв, ентузіаста і подвижника музейної справи Бориса Возницького.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Українська культура зазнала непоправної втрати…» - йдеться у співчутті глави держави рідним і близьким померлого. – «Борис Григорович назавжди залишиться у наших серцях як фахівець найвищого ґатунку, знаний і шанований у всьому світі».

«Це була надзвичайна Людина. Мудрий та принциповий керівник, вірний товариш і друг, Борис Григорович віддавав усі свої сили відродженню національної спадщини, повернувши життя багатьом картинам, скульптурам, замкам, і так багато ще міг зробити для української культури. Схиляю голову в жалобі і висловлюю сердечні співчуття рідним і близьким Бориса Григоровича Возницького», - зазначив Президент у своєму співчутті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, близько 9-ї години ранку, під час дорожньо-транспортної пригоди у Золочівському районі Львівської області трагічно загинув Герой України, директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький.

Довідка УНІАН. Борис Григорович Возницький народився 16 квітня 1926 року у с. Ульбарів Волинського воєводства - тепер Дубенський район Рівненської області. Український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, академік Української академії мистецтв, Герой України (2005), лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (1990), заслужений працівник культури України та Польщі, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM), доктор honoris causa.