До медиків з обмороженнями із траси „Київ-Чоп” не зверталися

Львів. 18 грудня. УНІАН. За період перебування водіїв і пасажирів в автомобільному заторі, який утворився на міжнародній автотрасі державного значення „Київ-Чоп”, до медиків Львівщини станом на сьогоднішній день не надійшло жодного повідомлення про випадки переохолодження чи обмороження людей.

Про це сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН заступник директора Львівського обласного центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Богдан Єльяшевський.

Він також повідомив, що станом на 18 грудня 2012 року від переохолодження та обмороження у Львівській області постраждало 18 осіб.

„11 постраждалих госпіталізовано у стаціонари лікувальних закладів з діагнозами переохолодження та обмороження, 1 особа померла. Це чоловік, який помер від переохолодження на вулиці в одному із населених пунктів Дрогобицького району. Однак, жоден з цих випадків не має відношення до людей, які перебували у заторі на трасі „Київ-Чоп””, - зазначив Богдан Єльяшевський.

