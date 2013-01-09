У Львові вибухнув газ в котельні НУ «Львівська Політехніка»

Львів. 9 січня. УНІАН. Сьогодні, о 5.25, у Львові на території академічного містечка НУ «Львівська Політехніка» (вул. Устияновича, 5) стався вибух газоповітряної суміші в приміщенні котельні розташованій за головним корпусом НУ «Львівська політехніка».

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло Василенко, внаслідок вибуху газоповітряної суміші виникла пожежа в приміщенні котельні. На момент прибуття підрозділів МНС пожежа охопила площу 650 м.кв.

О 6.51, горіння було ліквідовано. Загиблих внаслідок вибуху газу та пожежі – не має. До лікарні швидкої допомоги міста Львова з травмами було госпіталізовано 64-річного оператора котельні.

До ліквідації пожежі залучалося 16 одиниць техніки та 86 чоловік особового складу ГУ МНС України у Львівській області.

Як повідомив Павло Василенко, внаслідок пожежі пошкоджено технологічне обладнання котельні та дах. До котельні заживлено 17 учбових корпусів НУ «Львівська Політехніка», які залишилися без опалення.

Спеціальна комісія вирішує питання щодо можливості відновлення теплопостачання академмістечка НУ «Львівська Політехніка».

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, у зв’язку з пожежею, сьогодні вранці не курсували тролейбуси №2, №9, №10, №13. На даний час рух електротранспорту відновлено.

Всі обставини вибуху газоповітряної суміші в котельні НУ «Львівська Політехніка» розслідуються.