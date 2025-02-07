Цей півострів вже відомий своїми зсувами, однак останнім часом вони посилилися.

Прибережна зона у Південній Каліфорнії сповзає ближче до Тихого океану з тривожною швидкістю. Про це свідчить нове дослідження, яке провела Лабораторія реактивного руху NASA (JPL), пише Interesting Engineering.

Швидкість зсуву збільшується

Йдеться про півострів Палос-Вердес, який знаходиться на південь від Лос-Анджелеса. Він відомий своїми зсувами, однак нове дослідження показує, що рух посилився, через що виникає загроза для місцевих жителів.

Згідно з радіолокаційними знімками, які були зібрані з 18 вересня по 17 жовтня 2024 року, зсув на півострові рухається із середньою швидкістю близько 10 сантиметрів на тиждень.

Відео дня

Зазначається, що громада впродовж років стикалася з повільними зсувами, однак нещодавно знімки свідчать про те, наскільки змінилась швидкість та розмір зсуву, який розширюється та прискорюється протягом літа.

"Зсув рухається швидше. Він дійсно почав рухатися минулого року, що привернуло увагу до цього регіону, який історично не бачив подібної активності", - зауважив науковець з питань зсувів з JPL Олександр Хандвергер.

За словами дослідників, збільшення швидкості та розміру зсуву пов'язане із сильними зливами, які відбулися у Південній Каліфорнії в 2023 році, ще більше опадів спостерігалося на початку 2024 року. У NASA вважають, що ці екстремальні погодні умови є основною причиною, яка сприяє зсуву ґрунту. Однак нещодавні знімки свідчать про те, що за останні тижні зсув трохи сповільнився.

Як це впливає на інфраструктуру та безпеку

Зсув зачіпає райони, які раніше вважалися стабільними, а також регіони, де є сотні будинків та споруд.

"Швидкість більш ніж достатня для того, щоб поставити під загрозу людське життя та інфраструктуру", - зазначив Хандвергер.

У NASA наголошують, що частина півострова знаходиться на давньому комплексі зсувів, який рухається вже понад 60 років.

Крім того, через постійну загрозу зсувів у цій місцевості ведеться моніторинг з використанням як повітряних радарів, так і супутникових даних, які надаються держслужбовцям для допомоги у реагуванні та інформуванні громадськості.

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