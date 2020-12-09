Річки в Україні починають вкриватися льодом

В Україні починається справжня зима.

Водойми починають поступово вкриватися льодом / фото УНІАН

Сьогодні та завтра, 9-10 грудня, на рівнинних річках країни (крім української ділянки Дунаю, Дніпровського та Каховського водосховища) очікується поява та подальше посилення льодових явищ.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"Очікується поява та подальше посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу, на окремих ділянках до встановлення льодоставу", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Забереги - тонкий лід, що утворюється вздовж берегів водойм перед його повним замерзанням. На річках зі значною швидкістю течії, які не замерзають, забереги поступово намерзають і перетворюються в льодяні вали, які досягають іноді висоти близько 1 м.

Шугохід - це шуга (скупчення шматочків льоду), що пливе по поверхні і в товщі річки вниз за течією. При великій кількості шуги живий перетин річки може забитися, що призведе до значного накопичення шуги. При цьому рівень води може піднятися.

Погіршення погоди в Україні

Сьогодні, 9 грудня, у західних, південних та східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.