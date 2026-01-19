19 січня зранку в Україні стався землетрус (карта)

Підземні поштовхи зафіксували на Хмельниччині.

Сьогодні рано вранці, 19 січня, в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, підземні поштовхи зафіксували з території Новоушицької ТГ Кам’янець-Подільського району Хмельницької області о 04:26.

Землетрус стався на глибині 1 кілометра, а його магнітуда склала 1,5.

За даними фахівців, за класифікацією землетрус відноситься до не відчутних.

У грудні 2025 року в Україні протягом кількох днів зафіксували чотири землетруси. Найслабші сталися у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях із магнітудами 1,7-2,9, а найсильніший - у Чорному морі біля узбережжя Криму з магнітудою 4,4.

Сейсмолог Юрій Андрущенко пояснив, що ці події не пов’язані між собою і не свідчать про зростання сейсмічної активності в Україні. Узбережжя Криму є сейсмоактивним регіоном, тож подібні землетруси там - звичне явище. Поштовхи відбулися на глибині 16 км, тому на суходолі вони майже не відчувалися.

Фахівець наголошує: слабкі локальні землетруси відбуваються постійно й зазвичай не несуть загрози. Реальним індикатором підвищеної небезпеки для України може бути лише зростання сейсмічності в зоні Вранча. Такі ж підземні поштовхи не впливають ані на критичну інфраструктуру, ані на житлові будівлі.

