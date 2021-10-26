Конус вулкана частково обвалився, що призвело до посилення виверження.

На Канарських островах після чергового обвалення з новою силою почав вивергатися вулкан Кумбре-В'єха.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, часткове обвалення конуса вулкана призвело до того, що в небо почали бити гігантські фонтани лави, газу і попелу. За цим послідувала дуже сильна вибухова активність.

Відзначається, що напередодні значно збільшилася сейсмічна активність. За добу сталося 274 землетруси

Нагадаємо, на Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активність були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили понад 742 гектарів землі й зруйнували майже 2000 будівель

Як повідомляв Погода УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис.осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

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Автор: Катерина Лиманська