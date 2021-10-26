На Канарських островах після чергового обвалення з новою силою почав вивергатися вулкан Кумбре-В'єха.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, часткове обвалення конуса вулкана призвело до того, що в небо почали бити гігантські фонтани лави, газу і попелу. За цим послідувала дуже сильна вибухова активність.
Відзначається, що напередодні значно збільшилася сейсмічна активність. За добу сталося 274 землетруси
Нагадаємо, на Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активність були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили понад 742 гектарів землі й зруйнували майже 2000 будівель
Як повідомляв Погода УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.
За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис.осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.
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