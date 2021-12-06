На метеостанції "Тетерів" помітили кристалічну паморозь.

На Київщині зафіксували незвичайне явище - кристалічну паморозь.

Про це у Facebook повідомляє Метеорологічна станція Тетерів.

Фахівці пояснили, що кристалічна паморозь - це білий осад, що складається з дрібних кристалів льоду з тонкої структури. Вона утворюється переважно вночі за безхмарного неба під час штилю чи слабкого вітру за наявності туману або серпанку.

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше у Києві спостерігали небо незвичайного кольору. Під час заходу сонця над Києвом забарвилося в насичений червоний колір.

Нагадаємо, раніше на озері Манітоба в Канаді зафіксували рідкісний феномен - поверхня води вкрилася не рівним шаром льоду, а крижаними кулями. Те, що зазвичай було плоскою, замерзлою поверхнею, перетворилося на щось більш схоже на гальку і камені.

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Автор: Катерина Лиманська