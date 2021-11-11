Увечері 10 листопада небо під час заходу сонця над Києвом забарвилося в насичений червоний колір.
Місцеві жителі почали фотографувати і знімати на відео таке незвичайне явище.
"Ах, ця магія заходу", "Вогонь", "Просто без коментарів", "Неймовірна краса", - написали очевидці.
Деякі кияни тут же почали гадати, що обіцяє таке явище. За словами одних, червоне небо на заході сонця - до вітру. Інші ж впевнені, що це ознака морозів.
Погода в Києві 11 листопада
У четвер, 11 листопада, в Києві трохи потеплішає, але через вітер цього практично не відчуватиметься.
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Так, вдень стовпчики термометрів покажуть + 7°...+8°. Практично весь день в столиці буде похмуро, але без опадів.
Додасть холоду сильний південно-західний вітер, швидкість якого складе 3,8 - 5,1 м/с.
Атмосферний тиск протягом дня буде знижуватися і до вечора складе 753 міліметри ртутного стовпа.
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