Погіршення погоди очікуються вже найближчим часом.

У Київській області вже найближчим часом очікується різке погіршення погоди - грози та град.

Про це йдеться у попередженні ДСНС.

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"За інформацією Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня грози, подекуди град (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними синоптиків, завтра в Україні буде тепло, але дощитиме. Температура повітря протягом дня підвищиться до +12°...+18°. У Києві завтра - найтепліший день. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15°...+18°. Очікується дощ та гроза.

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Автор: Катерина Лиманська