Виверження вулкана, що стало найбільш руйнівним за всю історію острова, завершилося через 85 днів.

Виверження вулкана Кумбре-В'єха на канарському острові Ла-Пальма завершилося.

Про це повідомив радник з державної адміністрації, юстиції та безпеки уряду Канарських островів Хуліо Перес, передає El Diario.

Він уточнив, що вулкан перестав подавати ознаки активності ввечері 13 грудня. За його словами, виверження "завершилося після 85 днів і восьми годин".

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Вчені, однак, наполягають на тому, що припинення виверження на Ла-Пальмі не означає, що немає "якихось небезпек".

Це виверження стало найбільш руйнівним і найтривалішим за всю історію існування Ла Пальми.

Виверження вулкана на Ла-Пальмі

19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис. осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

Через його активність були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили понад 970 гектарів землі і зруйнували понад 2500 будівель.