Синоптик пояснив причину березневих холодів та назвав дату потепління в Україні
Ближче до середини квітня очікується потепління до 18-20 градусів.
Вже з понеділка, 29 березня, в Україні суттєво потеплішає. І хоч в останні дні місяця місцями можуть бути дощі, температура повітря при цьому прогріється до +13 градусів.
Про це розповів український народний синоптик Леонід Горбань, передає OBOZREVATEL.
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Ближче до середини квітня очікується до 18-20 градусів тепла, потім температура продовжить підвищуватися. При цьому місцями очікуються сильні дощі.
"Березневий холод спровокований снігом, який не розстанув. Сонячне тепло йде тільки на танення снігу і відмерзання землі, а на прогрів повітря вже не вистачає. На нічних температурах теж завіса холоду", - каже синоптик.
За словами Горбаня, танення снігу закінчиться в перший тиждень квітня, а до 31 березня денна температура по Україні триматиметься на рівні 11-13 градусів тепла. 28-30 березня можливий дощ.
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На початку квітня в Україну прийде справжнє тепло, але в другій половині місяця прогнозуються заморозки.
За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, тепло почнеться вже з 1-го квітня, і такою буде вся перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні.
Але потім, як прогнозує Мартазінова, почнуться погодні "гойдалки": періоди похолодання і періоди потепління - 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих.
"І так до кінця місяця. До 10 квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", – попередила синоптик.
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