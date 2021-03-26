Синоптик пояснив причину березневих холодів та назвав дату потепління в Україні

Ближче до середини квітня очікується потепління до 18-20 градусів.

В Україну йде потепління / Фото ua.depositphotos.com

Вже з понеділка, 29 березня, в Україні суттєво потеплішає. І хоч в останні дні місяця місцями можуть бути дощі, температура повітря при цьому прогріється до +13 градусів.

Про це розповів український народний синоптик Леонід Горбань, передає OBOZREVATEL.

Читайте також Справжня весна вже тут: синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає до + 16°

Ближче до середини квітня очікується до 18-20 градусів тепла, потім температура продовжить підвищуватися. При цьому місцями очікуються сильні дощі.

"Березневий холод спровокований снігом, який не розстанув. Сонячне тепло йде тільки на танення снігу і відмерзання землі, а на прогрів повітря вже не вистачає. На нічних температурах теж завіса холоду", - каже синоптик.

За словами Горбаня, танення снігу закінчиться в перший тиждень квітня, а до 31 березня денна температура по Україні триматиметься на рівні 11-13 градусів тепла. 28-30 березня можливий дощ.

Прогноз погоди на квітень в Україні від синоптика Укргідрометцентру

На початку квітня в Україну прийде справжнє тепло, але в другій половині місяця прогнозуються заморозки.

За словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, тепло почнеться вже з 1-го квітня, і такою буде вся перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні.

Але потім, як прогнозує Мартазінова, почнуться погодні "гойдалки": періоди похолодання і періоди потепління - 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих.