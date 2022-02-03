А головний світовий бабак-"метеоролог" Філ із Пенсильванії передбачив затяжну зиму.

Цього року найвідоміші канадські бабаки-"метеорологи" дали різні прогнози щодо погоди навесні.

Про це повідомляє Укрінформ.

За даними видання, бабак Віллі з Онтаріо передбачив ще шість тижнів зими, а Сем із Нової Шотландії очікує ранній прихід весни.

Як повідомляється, цього року обидві церемонії відбувалися онлайн без присутності аудиторії та запуску святкових феєрверків через пандемію коронавірусу.

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День бабака у США: що навіщував головний світовий бабак-"метеоролог"

Головний світовий бабак-метеоролог Філ із Пенсильванії передбачив цього року затяжну зиму.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, Філ вийшов зі свого пня і побачив свою тінь.

Згідно з фольклором, що датується 1887 роком, якщо гризун побачить свою тінь у День бабака, холодна погода триватиме шість тижнів. Якщо хмарно і не з’являється тінь, настання весни вже близько.

Проте частинку надії дав суперник Філа бабак Чак з нью-йоркського зоопарку "Стейтен-Айленд". Він не побачив тіні, коли виліз зі свого будиночку.

День бабака в Україні: який прогноз зробив бабак Тимко

За прогнозом українського бабака-"метеоролога" Тимка III, цього року весна в Україну прийде за розкладом, але погода буде нестабільною.

"Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання", - розказала наукова співробітниця кафедри біології Харківського національного університету ім. Каразіна Надія Токарська.

"Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", - додала вона.

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