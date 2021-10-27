Місцями швидкість вітру сягала 95 км/год.

Буря накрила північний схід США, друга хвиля негоди очікується перед Хеллоуїном.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, на густонаселеному північному сході США пройшли проливні дощі, затопивши дороги і викликавши безліч ДТП. Як очікується, напередодні Хеллоуїна негода з новою силою накриє регіон.

За словами метеорологів, зливи, які залили східне узбережжя від Вашингтона до Нью-Йорка, тривали всю ніч. Місцями швидкість вітру сягала 95 км/год.

Попри повінь приміські поїзди та метро в Нью-Йорку працюють у звичайному режимі.

Як зазначається, у зв'язку з негодою губернатор Нью-Йорка оголосив надзвичайний стан.

Нагадаємо, у вересні штат Нью-Йорк серйозно постраждав в результаті урагану Іда. Тоді щонайменше 17 людей загинули, в основному в Нью-Йорку: люди тонули в затоплених квартирах і підвалах. Всього в результаті урагану загинуло не менше 50 осіб.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Автор: Катерина Лиманська