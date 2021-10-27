Буря накрила північний схід США, друга хвиля негоди очікується перед Хеллоуїном.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, на густонаселеному північному сході США пройшли проливні дощі, затопивши дороги і викликавши безліч ДТП. Як очікується, напередодні Хеллоуїна негода з новою силою накриє регіон.
За словами метеорологів, зливи, які залили східне узбережжя від Вашингтона до Нью-Йорка, тривали всю ніч. Місцями швидкість вітру сягала 95 км/год.
Попри повінь приміські поїзди та метро в Нью-Йорку працюють у звичайному режимі.
Як зазначається, у зв'язку з негодою губернатор Нью-Йорка оголосив надзвичайний стан.
Нагадаємо, у вересні штат Нью-Йорк серйозно постраждав в результаті урагану Іда. Тоді щонайменше 17 людей загинули, в основному в Нью-Йорку: люди тонули в затоплених квартирах і підвалах. Всього в результаті урагану загинуло не менше 50 осіб.
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