Багато людей досі перебувають без електрики.

Через більш ніж тиждень після того, як ураган "Іда" налетів на берег Луїзіани, влада оголосила про 11 нових смертельних випадків, пов'язаних з ураганом, в результаті чого офіційне число загиблих досягло 82.

Про це повідомляє CBS News.

Всього ж в Луїзіані в результаті урагану загинули вже 26 осіб, семеро з яких - мешканці будинку для похилих.

Як повідомляється, через дев'ять днів деякі жителі штату все ще залишаються без електрики. У Новому Орлеані відновлено електропостачання 70% споживачів. У деяких районах подачу електрики зможуть відновити лише до 25 вересня.

Ураган "Іда": що відомо

Нагадаємо, ураган "Іда" вдарив по узбережжю США рівно через 16 років після урагану "Катріна", від якого у 2005 році загинули понад 1800 осіб.

Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 240 км/год налетів на Луїзіану, почалися повені й потопи у прибережних зонах. Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

Новий Орлеан після урагану залишився без світла. У місті ввели комендантську годину.

Спустошивши частини узбережжя Мексиканської затоки в неділю, "Іда" викликала сильну повінь в середу від Вірджинії до Нової Англії.

Коли ураган досяг Нью-Йорка, у місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.

Автор: Катерина Лиманська