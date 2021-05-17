Відомо про чотирьох загиблих і десяток зниклих безвісти.

Південь Індії накрив циклон "Тауктае" - його називають найпотужнішим від початку року. На кадрах відео видно, як потужний порив вітру зносить двоповерхову будівлю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Відомо про 4 загиблих і десяток зниклих безвісти. Понад 50 селищ серйозно зруйновані. Штати Гуджарат та Керала частково залишилися без електрики, дороги завалені поламаними деревами та камінням - в регіон відрядили 2500 рятувальників.

Синоптики попереджають: шторм посилюватиметься, пік негоди чекають завтра.

Потужний шторм в Австралії

На південний Квінсленд, Австралія, обрушилася сильна гроза, рідкісна для травня. В результаті, за 4 години над містом Брісбен близько 71000 разів вдарили блискавки.

"Незвично, що сильна гроза обрушилася на південний схід Квінсленда в травні. Також незвично, що небо стало зеленим. Але в середу сталося і те, і інше", - сказав метеоролог Бен Домезіно.

З усіх блискавок, всього 5400 вдарили в землю, а інші з'являлися між хмарами.

"Коли сильна гроза відбувається в той час, коли сонце знаходиться низько в небі, то поєднання червоного або оранжевого і світла, що розсіюється самою грозою, може забарвити небо у зелений відтінок", - пояснив синоптик, додавши, що таке явище зазвичай спостерігається тільки під час сильних штормів.

Шторм викликав сильні вітри і град розміром 5 см.

Це другий раз, коли в штаті трапляються сильні шторми з початку місяця - це незвичайне явище, оскільки такі шторми частіше трапляються в період з жовтня по квітень.

У першій половині місяця в деяких районах Квінсленду випало в чотири рази більше опадів, ніж в середньому за місяць.

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Автор: Олена Пилипчак