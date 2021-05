На південний Квінсленд, Австралія, обрушилася сильна гроза, рідкісна для травня. В результаті, за 4 години над містом Брісбен близько 71000 разів вдарили блискавки.

Про це повідомляє The Watchers.

Читайте такожРуйнівний торнадо у США: тисячі американців залишилися без світла (фото, відео)

З усіх блискавок, всього 5400 вдарили в землю, а інші з'являлися між хмарами.

Cracking lightning display over @IMBatUQ@UQ_News this evening. Feels odd to have such big storms in May though...#bnestorm#bneweather#Brisbanepic.twitter.com/Oy2Gy6SoYd