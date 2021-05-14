На південний Квінсленд, Австралія, обрушилася сильна гроза, рідкісна для травня. В результаті, за 4 години над містом Брісбен близько 71000 разів вдарили блискавки.
Про це повідомляє The Watchers.
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"Незвично, що сильна гроза обрушилася на південний схід Квінсленда в травні. Також незвично, що небо стало зеленим. Але в середу сталося і те, і інше", - сказав метеоролог Бен Домезіно.
З усіх блискавок, всього 5400 вдарили в землю, а інші з'являлися між хмарами.
"Коли сильна гроза відбувається в той час, коли сонце знаходиться низько в небі, то поєднання червоного або оранжевого і світла, що розсіюється самою грозою, може забарвити небо у зелений відтінок", - пояснив синоптик, додавши, що таке явище зазвичай спостерігається тільки під час сильних штормів.
Cracking lightning display over @IMBatUQ@UQ_News this evening. Feels odd to have such big storms in May though...#bnestorm#bneweather#Brisbanepic.twitter.com/Oy2Gy6SoYd— Samantha Nixon (@SamNScience) May 12, 2021
Шторм викликав сильні вітри і град розміром 5 см.
Це другий раз, коли в штаті трапляються сильні шторми з початку місяця - це незвичайне явище, оскільки такі шторми частіше трапляються в період з жовтня по квітень.
У першій половині місяця в деяких районах Квінсленду випало в чотири рази більше опадів, ніж в середньому за місяць.
#WATCH: The fast and furious series of storms sweeping the south-east early this morning, bringing strong winds, heavy rain and quite the light show.@PeterFegan9 reports. #9Newspic.twitter.com/x0Gjz7wacZ— 9News Queensland (@9NewsQueensland) May 11, 2021
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