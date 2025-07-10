Негода накрила східні терени столичного регіону.

Територією Київщини пронісся шквал із градом. Про це повідомляють місцеві пабліки в Телеграм.

"Поблизу Києва пройшла потужна злива з велетенським градом — негода накрила Бориспільський та Переяславський райони", – йдеться в одному з каналів.

Також Мережею ширяться фото та відео, на яких видно зливу із сильним вітром та градом, розмір якого подекуди був із куряче яйце. Місцеві мешанці повідомляють про побиті машини та дахи.

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Погода в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, минулої ночі в західній частині України пройшли інтенсивні дощі, внаслідок чого в низці населених пунктів зафіксовано локальні повені. Зокрема сильно постраждали Львів, Луцьк і Тернопіль. Пізніше метеорологи повідомили, що дощ в ніч на 10 червня був найпотужнішим за усю історію Львова: випало понад 110 мм опадів, що значно перевищує місячну норму.

Однак переважна решта території України залишається в обіймах липневої спеки. Особливо добряче припікає на сході. Наприклад, у Харкові стовпчики термометрів показували шалені 37 градусів.

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