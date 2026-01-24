Киян попереджають про погодну небезпеку 25 січня: про що йдеться

25 січня на території міста Києва та Київської області буде хмарно, очікується невеликий сніг. На дорогах Києва та області буде ожеледиця, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Вітер буде переважно південно-східний, 5-10 метрів за секунду. "Температура по області вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 5-7° морозу", - йдеться у повідомленні.
Водночас синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва. Так, 25 січня на дорогах буде ожеледиця. Йдеться I рівень небезпечності, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - підкреслили у Гідрометцентрі.
Як повідомляв УНІАН, раніше синоптикиня Наталка Діденко заявила, що 26 січня в Україні очікується відчутне потепління до відлиги. Так, за її словами, на заході потеплішає до 0...+5 градусів, у південній частині до +3...+7, в Криму до +7...+12 градусів.
Також за прогнозом Діденко, з 26 січня до України повернеться європейська зима. Погода при цьому буде вологою та відносно теплою.
Поступове підвищення температури прогнозує і синоптик Віталій Постригань. За його словами, період впливу холодного антициклону добігає кінця. Він також нагадав, що до завершення січня тривалість світлового дня збільшиться приблизно на годину порівняно з похмурим груднем – дні стануть помітно світлішими.