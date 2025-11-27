Карпати переходять в зимовий режим, туристів просять врахувати нові умови.

На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах, де розташована метеостанція, температура повітря опустилася вже до -4, туристів просять бути уважними під час мандрівок горами та виконати низку умов. На цьому у своєму Telegram-каналі наголошує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на ранок 27.11.2025 на горі Піп Іван Чорногірський - хмарно, південний вітер 5-6 м/с, температура повітря близько -4°C", - повідомили надзвичайники.

Так, туристів просять бути уважними під час мандрівок у горах. Зокрема, підбирати відповідний теплий одяг та взуття; брати з собою ліхтар, запас води та заряджений телефон.

Також необхідно планувати маршрут завчасно та реєструватися у рятувальників, а у разі погіршення погоди - повертатися та не ризикувати життям.

"Бережіть себе та своїх близьких. Гори прекрасні, але потребують поваги та обережності", - зауважили в ДСНС.

Погода в Карпатах

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області заявили, що в Карпатах були зафіксовані небезпечні метеорологічні явища, і попередили туристів про небезпеку.

Водночас гірські рятувальники Прикарпаття заявили, що у регіоні очікується шторм. І що, зокрема на це треба звернути увагу туристам, які знаходяться в районі гори Піп Іван Чорногірський, або збираються на одну з найвищих вершин Українських Карпат.

